İsrail askerleri Batı Şeria'da bir genci öldürdü
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan mülteci kampına baskın düzenledi. Bir Filistinli genç hayatını kaybetti, dört genç yaralandı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Baskına tepki gösteren Filistinli gençler ile askerler arasında arbede çıktı. İsrail güçleri Filistinlilere karşı gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.
Sağlık kaynaklarına göre, İsrail askerleri tarafından göğsünden vurulan 23 yaşındaki Mahmud Cihad Cerrad kaldırıldığı Sabit Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Baskında biri ağır 4 Filistinli de yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
İsrail güçleri kamp çevresinde ve sokaklarında keskin nişancılar konuşlandırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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