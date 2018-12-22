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İsrail askerleri bir Filistinliyi daha şehit etti

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında cuma günü düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan 1 Filistinli şehit oldu.

İsrail askerleri bir Filistinliyi daha şehit etti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki gösterilerde yaraladığı Filistinli genç Eymen Munir Muhammed Şubeyr'in (18) şehit düştüğü belirtildi.

Cuma günkü gösterilerde şehit düşen Filistinli sayısı 4'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, 3 Filistinlinin şehit olduğu, aralarında 4 ilk yardım personeli ile 2 gazetecinin de bulunduğu 40 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 243 Filistinli şehit oldu, 25 binden fazla kişi yaralandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #israil #filistin
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