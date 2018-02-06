İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan olaylarda 1 Filistinlinin şehit olduğu, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan olaylarda 1 Filistinlinin şehit olduğu, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.



Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'ta bir Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.



Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise Nablus'taki olaylarda 15'i gerçek, 17'si plastik mermiyle olmak üzere 32 kişinin yaralandığı ve yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Açıklamada, 40 Filistinlinin ise atılan göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Nablus'ta baskın düzenleyerek, Cebel eş-Şimali Mahallesindeki bir evi abluka altına aldı.



Evde ikamet edenlerin dışarı çıkmasını isteyen askerler, çevredeki Filistinli gençleri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı. Filistinli gençler ise taş ve molotofkokteylleriyle karşılık verdi.



Olaylar sırasında İsrail askerleri 9 kişiyi gözaltına aldı.



İsrail makamlarından henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.