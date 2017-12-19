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İsrail askerleri 'Filistinli cesur kız'ı esir aldı

Trump'ın Kudüs kararı sonrası Filistin'de İsrail askerlerinin gözaltı ve tutuklamaları devam ediyor. Dünya tarafından "Filistinli Cesur Kız" olarak bilinen Ahed et-Tamimi evine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Filistin'deki 3. intifadanın sembollerinden olan 14 yaşındaki Fevzi El-Junidi'nin ise gözaltı süresi uzatıldı.

İsrail askerleri 'Filistinli cesur kız'ı esir aldı

İsrail askerlerinin yaka paça gözaltına aldığı bu Filistin'li genç kızı hepimiz çok iyi tanıyoruz...

Adı Ahed et-Tamimi. Filistin Halk Direniş Komiteleri'nden. Ancak tüm dünya onu "Filistinli Cesur Kız" olarak biliyor.

Trump'ın Kudüs kararı sonrası 3. intifada'nın başadığı Filistin'de İsrail askerleri gözaltı ve tutuklamalara devam ediyor.

22 İsrail askerinin aynı anda gözaltına aldığı 14 yaşındaki Fevzi El-Junidi ve down sendromlu Muhammed et-Tavil göz altına alınmıştı. 

İsrail askerlerina kafa tutan 16 yaşındaki "Filistin'li cesur kız" Ahed'in Ramallah kentinde ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenlendi.  

Ahed'in gözaltı nedeni heniz bilinmiyor ancak İsrail medyası dün Ahed'in, İsrail askerlerini evinin önünden kovduğu görüntüleri yayımlamıştı.  

14 yaşındaki Fevzi El-Junidi'nin gözaltı süresininse hiçbir sebep gösterilmeden uzatıldığı belirtildi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #donald trump #filistin #Kudüs #israil
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