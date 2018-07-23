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İsrail askerleri Filistinli çocuğu şehit etti

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Ed-Dehişe Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu 13 yaşındaki Filistinli çocuğun şehit olduğu bildirildi.

İsrail askerleri Filistinli çocuğu şehit etti

Beytüllahim'in Beyt Cala beldesindeki El-Huseyn Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Beytüllahim'in güneyinde yer alan Ed-Dehişe Mülteci Kampı'nda çıkan olaylarda gerçek mermiyle vurulan 13 yaşındaki Filistinli çocuk şehit oldu.

Kaynaklar, Filistinli çocuğun göğsüne isabet eden kurşun sonucu şehit olduğu bilgisini verdi.

İsrail askeri ile belde sakinleri arasında arbede yaşandı

Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin, bu sabah Ed-Dehişe Mülteci Kampı'na baskın yaptığını, baskın nedeniyle İsrail askerleri ile belde sakinleri arasında arbede yaşandığını aktardı.

Tanıklar, askerlerin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandığı olaylarda, 13 yaşındaki Filistinli Erkan Sair Mezher'in şehit olduğunu ifade etti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #israil #filistin #barı şeria
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