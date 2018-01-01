banner962
Sosyal medyayı salladı
Sosyal medyayı salladı
Ruhani: Düşmanlara karşı uyanık olun
Ruhani: Düşmanlara karşı uyanık olun
İstanbul'da o vapur hattı iptal ediliyor
İstanbul'da o vapur hattı iptal ediliyor
Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi
Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi

İsrail askerleri, Filistinli milletvekili Nasır Abdulcevad'ı gözaltına aldı

İsrail askerleri, Filistinli milletvekili Nasır Abdulcevad'ı gözaltına aldı. Abdulcevad'ın gözaltına alınma gerekçesi bilinmiyor.

İsrail askerleri, Filistinli milletvekili Nasır Abdulcevad'ı gözaltına aldı

İsrail askerleri, Filistin Yasama Konseyi milletvekili Nasır Abdulcevad'ın Ramallah'taki evine baskın düzenledi. 

Evde arama yapan İsrail askerlerinin, Abdulcevad'ı gözaltına aldığı belirtildi. 

Hamas'a bağlı Değişim ve Reform Bloku'nda milletvekili olan Abdulcevad'ın gözaltına alınmasıyla ilgili İsrail yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenlediği belirtiliyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #israil #filistin
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Parolaları, "Komandoyuz, güçlüyüz, cesuruz, hazırız"...
Sonraki Haber
Beşiktaş'ın kasasına milyonlarca euro para
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.