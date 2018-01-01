İsrail askerleri, Filistin Yasama Konseyi milletvekili Nasır Abdulcevad'ın Ramallah'taki evine baskın düzenledi.
Evde arama yapan İsrail askerlerinin, Abdulcevad'ı gözaltına aldığı belirtildi.
Hamas'a bağlı Değişim ve Reform Bloku'nda milletvekili olan Abdulcevad'ın gözaltına alınmasıyla ilgili İsrail yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail güçlerinin, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenlediği belirtiliyor.
ulusal.com.tr
İsrail askerleri, Filistinli milletvekili Nasır Abdulcevad'ı gözaltına aldı. Abdulcevad'ın gözaltına alınma gerekçesi bilinmiyor.
İsrail askerleri, Filistin Yasama Konseyi milletvekili Nasır Abdulcevad'ın Ramallah'taki evine baskın düzenledi.
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