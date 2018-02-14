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İsrail askerleri mayın patlaması sonucu yaralandı

Batı Şeria ve Ürdün sınırında yer alan "Ürdün Vadisi bölgesinde" mayın patlaması sonucu 7 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

İsrail askerleri mayın patlaması sonucu yaralandı

Batı Şeria ve Ürdün sınırında yer alan "Ürdün Vadisi bölgesinde" mayın patlaması sonucu 7 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askerlerin mayın tarlası çevresindeki sınır çitlerini onarmak için rutin görevlerini yürüttüğü sırada aracın bir mayına denk geldiği, patlamada bazı askerlerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların tedavi için hastaneye nakledildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatılacağı ifade edildi.

Öte yandan İsrail Kanal 2 televizyonunun haberinde, olayda 7 askerin yaralandığı, durumlarının ağır olmadığı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #mayın #israil #Batı Şeria
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