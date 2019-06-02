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İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya saldırdı

İsrail güçleri işgal altındaki Mescid-i Aksaya saldırdı. Bir grup Yahudinin gerçekleştirdiği baskına tepki göstermek için toplanan Filistinlilere, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya saldırdı

Bayram arifesinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yine şiddet görüntüleri vardı. 

850 kişilik fanatik bir Yahudi grubu, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. 

Baskına tepki göstermek için toplanan Filistinliler İsrail kuvvetlerinin hedefi oldu.

Filistinlilerin üzerine ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attıdı. Mescid-i Aksa'nın kapıları zorla kapatıldı. 

Çok sayıda Filistinli ve Mescid-i Aksa muhafızı gözaltına alındı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #israil
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