Bayram arifesinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yine şiddet görüntüleri vardı.
850 kişilik fanatik bir Yahudi grubu, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.
Baskına tepki göstermek için toplanan Filistinliler İsrail kuvvetlerinin hedefi oldu.
Filistinlilerin üzerine ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attıdı. Mescid-i Aksa'nın kapıları zorla kapatıldı.
Çok sayıda Filistinli ve Mescid-i Aksa muhafızı gözaltına alındı.
ulusal.com.tr
İsrail güçleri işgal altındaki Mescid-i Aksaya saldırdı. Bir grup Yahudinin gerçekleştirdiği baskına tepki göstermek için toplanan Filistinlilere, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.
Bayram arifesinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yine şiddet görüntüleri vardı.