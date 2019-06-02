İsrail güçleri işgal altındaki Mescid-i Aksaya saldırdı. Bir grup Yahudinin gerçekleştirdiği baskına tepki göstermek için toplanan Filistinlilere, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

Bayram arifesinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yine şiddet görüntüleri vardı.



850 kişilik fanatik bir Yahudi grubu, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.



Baskına tepki göstermek için toplanan Filistinliler İsrail kuvvetlerinin hedefi oldu.



Filistinlilerin üzerine ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attıdı. Mescid-i Aksa'nın kapıları zorla kapatıldı.



Çok sayıda Filistinli ve Mescid-i Aksa muhafızı gözaltına alındı.





ulusal.com.tr