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İsrail askerleri Nekbe Günü'nde saldırdı

Gazze'de, Filistinliler, İsrail'in kuruluşunun 71'inci yıldönümünü protesto etti. Nekbe yani felaket Günü'nde binlerce Filistinli Gazze Şeridi'nde toplandı. İsrail askerlerinin sert müdahalesi sonucu 65 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri Nekbe Günü'nde saldırdı

İsrail'in kuruluşunun 71'inci yıldönümü, Gazze'de Filistinliler tarafından protesto edildi.

Nekbe (Felaket) Günü olarak anılan günde binlerce kişi Gazze Şeridi'nde İsrail'e karşı bir araya geldi.

Gazze Şeridi'nde toplanan protestoculara İsrail askeri sert müdahale etti. Müdahale sonucunda 65 Filistinli yaralandı.

Yaralananlar arasında kadın ve çoçukların olduğu bildirildi. Ayrıca yaralılara yardım eden sağlık görevlileri plastik mermilerin hedefi oldu.

16 kişinin gerçek mermi ile yaralandığı öğrenilirken diğer göstericilerin gaz bombalarının isabet etmesi sonucu yaralandığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin müdahalelerine rağmen binlerce Filistinli, İsrail'in topraklarından çekilmesi ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kalkmasını talep eden sloganlar attı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #israil #filistin #gazze
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