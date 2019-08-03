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İsrail askerlerinden sert müdahale: Gazze'de 24 gösterici gerçek mermiyle yaralandı

Filistinliler Gazze Şeridi'nde "Büyük Dönüş Yürüyüşü" düzenledi. İsrail askerleri Filistinli göstericilere gerçek mermilerle müdahele etti. 49 kişi yaralandı. Yaralı göstericilerin 24'ünün gerçek mermiyle yaralandığı kaydedildi

İsrail askerlerinden sert müdahale: Gazze'de 24 gösterici gerçek mermiyle yaralandı

İsrail askerleri Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde Filistinli göstericilere sert müdahale etti.

Filistinli göstericilerden 24'ü gerçek mermiyle olmak üzere toplam 49 kişi yaralandı.

Öte yandan, İsrail'in, Kudüs ve Gazze'de cuma günü düzenlenen gösterileri takip eden 2 gazeteciyi yaraladığı bildirildi. 

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, yerel bir gazetede çalışan Usame el-Kahlut gerçek mermiyle, Çin resmi ajansı Xinhua adına çalışan Hatim Ömer ise plastik mermiyle ayaklarından yaralandı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

Batı Şeria'daki Filistinliler, son dönemde artan hukuk dışı yıkımlar nedeniyle İsrail'i protesto ederek dünyaya seslerini duyurmak istiyor.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #israil #gazze #filistin
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