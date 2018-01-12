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İsrail askerlerinin müdahalesinde 41 kişi yaralandı

Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının protesto edildiği gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesinde 41 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail askerlerinin müdahalesinde 41 kişi yaralandı

Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının protesto edildiği gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesinde 41 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde 41 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail askerleri, cuma namazının ardından Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde toplanan Filistinli gençlere, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Kudra daha önceki açıklamasında müdahale nedeniyle 10 kişinin yaralandığını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kudüs #israil #gazze #abd
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