israil ateş altında

Hizbullah ve Irak’taki Direniş güçleri İsrail’i art arta vurdu. İsrail halkı ise Tel Aviv’de Netanyahu yönetimini protesto etti. Ateşler yakan İsrailli göstericiler yolları trafiğe kapadı.

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israil ateş altında
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Hizbullah güçleri, İsrail’in Tel Aviv kentinin banliyölerine "kamikaze dronlar" ile hava saldırısı düzenledi. Hizbullah ayrıca İsrail’in kuzeyindeki çok sayıda yerleşimde bulunan İsrail askerini de top ve roketlerle hedef aldı.

Irak’taki Direniş Güçleri ise, İsrail’in Elyat kenti ve işgal altındaki Golan Tepelerine insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenleyerek İsrail işgaline karşı operasyonlarını sürdürdü.

İsrail de halk ise Netanyahu yönetimini protesto etti. Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv'de esir takası talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, Tel Aviv şehir merkezindeki Ayalon Caddesi'nde ateş yakarak caddenin bir bölümünü trafiğe kapattı.

İsrailli esirler konusunda bir açıklama da Hamas’tan geldi. Hamas, Gazze'de öldürülen ve İsrail ordusu tarafından geçen eylül ayında Refah'ta bir tünel içinde cesetleri bulunan 6 İsrailli esirin isimleri ve fotoğraflarının yer aldığı bir video yayınlayarak esir ailelerine seslendi.

Hamas, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'deki İsrailli esirleri geri getirme vaadinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen esirlerin akıbetinin hala meçhul olduğunu belirtti.

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