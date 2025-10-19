İsrail ateşkesi ihlal etti: Gazze’nin Refah bölgesine hava saldırısı

İsrail medyasında yer alan haberlere göre İsrail ordusu, 19 Ekim Pazar sabahı Gazze’nin güneyindeki Refah bölgesine askeri saldırı başlattı. Reuters, ordunun henüz resmi açıklama yapmadığını, ancak bölgeden patlama sesleri geldiğini aktardı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İsrail ateşkesi ihlal etti: Gazze’nin Refah bölgesine hava saldırısı
Yayınlanma: Güncellenme:

İsrail medyasında yer alan haberlere göre İsrail ordusu, 19 Ekim Pazar sabahı Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Refah bölgesine yönelik askeri bir saldırı başlattığı iddia edildi.

Reuters’ın aktardığına göre, İsrail ordusu henüz operasyonun ayrıntılarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak yerel kaynaklar, Refah ve çevresinde hava saldırıları düzenlendiğini ve bazı bölgelerde yoğun patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

İsrail basını, operasyonun “Hamas unsurlarının ateşkes şartlarını ihlal etmesi” üzerine gerçekleştirildiğini öne sürdü. Hamas tarafından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

“Cinayeti çözdüm” sözleri tepki çekmişti! Kobra Murat’tan özür mesajı“Cinayeti çözdüm” sözleri tepki çekmişti! Kobra Murat’tan özür mesajıGündem
Netanyahu: “Yeniden adayım, halkın desteğiyle kazanacağım” Peki anketler ne diyor?Netanyahu: “Yeniden adayım, halkın desteğiyle kazanacağım” Peki anketler ne diyor?Dünya
750 bin TL’nin 32 günde getirisi arttı! En yüksek mevduat faizini veren bankalar belli oldu750 bin TL’nin 32 günde getirisi arttı! En yüksek mevduat faizini veren bankalar belli olduEkonomi
Filistin İsrail
Günün Manşetleri
Gazze’nin Refah bölgesine hava saldırısı
Sosyal hizmet kurumları için yeni adım
İran, Hizbullah ve Husiler’i hedef aldı
İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış geliyor
'Kıbrıs'ın geleceği Ersin Tatar'la mümkündür'
Sokak röportajları için yeni adım mı geliyor?
Cenazeler organları alınmış halde teslim edildi
Gümrüklerde 809 milyon TL değerinde esrar yakalandı!
CHP İstanbul İl Kongresi için durduma talebi
HAMAS'tan ateşkes ihlali açıklaması
Çok Okunanlar
İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış geliyor İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış geliyor
En yüksek mevduat faizini veren bankalar belli oldu En yüksek mevduat faizini veren bankalar belli oldu
EGM maaş promosyonu 2025 EGM maaş promosyonu 2025
Pozitif test çıkan ünlüler için detaylar ortaya çıktı Pozitif test çıkan ünlüler için detaylar ortaya çıktı
Eski gelinini av tüfeğiyle öldürdü, berbere gidip tıraş oldu Eski gelinini av tüfeğiyle öldürdü, berbere gidip tıraş oldu