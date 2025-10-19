İsrail ateşkesi ihlal etti: Gazze’nin Refah bölgesine hava saldırısı

İsrail medyasında yer alan haberlere göre İsrail ordusu, 19 Ekim Pazar sabahı Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Refah bölgesine yönelik askeri bir saldırı başlattığı iddia edildi.

Reuters’ın aktardığına göre, İsrail ordusu henüz operasyonun ayrıntılarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak yerel kaynaklar, Refah ve çevresinde hava saldırıları düzenlendiğini ve bazı bölgelerde yoğun patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

İsrail basını, operasyonun “Hamas unsurlarının ateşkes şartlarını ihlal etmesi” üzerine gerçekleştirildiğini öne sürdü. Hamas tarafından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.