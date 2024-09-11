İsrail Aysenur Ezgi Eygi'yi vurduğunu kabul etti

ABD Başkanı Joe Biden, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi "kazara" vurulduğunu savundu. Biden'in açıklamaları tepki toplarken İsrail, ön soruşturma raporunda Eygi'yi vurduklarını kabul etti. Türkiye ise 26 yaşındaki Eygi için uluslararası mahkemelere başvuru hazırlığı yapıyor.

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İsrail Aysenur Ezgi Eygi'yi vurduğunu kabul etti
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Aysenur Ezgi Eygi. 26 yaşında hem Türkiye hem de ABD vatandaşıydı. 6 Eylül'de Filistin halkına destek olmak için gittiği Batı Şeria'da İsrail keskin nişancısı tarafından başından vurularak öldürüldü.

Eygi'nin ölümünün üzerinden günler geçti. ABD Başkanı Joe Biden tepkiler üzerine konuştu. Ancak açıklamaları skandal ifadelerle doluydu.

Biden yine İsrail'i savundu. Biden'a göre, Ayşenur Ezgi Eygi İsrail askerleri tarafından "kazayla" vuruldu. ABD Başkanı, "Öyle gözüküyor ki bu bir kazaydı, kurşun yerden sekerek kaza ile onu vurmuş" dedi.

İsrail ise Eygi ile ilgili ön soruşturmasını tamamladı. İsrail, Eygi'nin İsrail kurşunuyla öldürüldüğünü kabul etti.

İsrail'den yapılan açıklamada "kasıt" olmadığı savunuldu, Eygi’yi vuran İsrail askerinin, "bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediği" ifadesi yer aldı. Ayrıca İsrail, Eygi'nin cesedi üzerinde otopsi talep etti.

Aysenur Ezgi Eygi için diplomatik girişimlerini sürdüren Türkiye de Ayşenur'un katledilmesini yargıya taşıyacak. Mısır'da konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail'in barıştan yana olanları dahi hedef aldığını açıkça göstermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatan Fidan, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acilen toplanması için çalışma yapıldığını aktardı.

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