İsrail Başbakanı Netanyahu, Donald Trump'ı tebrik etti

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump kazandı. Trump'ı tebrik eden ilk isimlerden biri İsrail Başbakanı Netanyahu oldu. Trump, "Beyaz Saray'a tarihi geri dönüşünüz, İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden güven vadediyor." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İsrail Başbakanı Netanyahu, Donald Trump'ı tebrik etti
Yayınlanma:

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre kazanan isim Donald Trump oldu. Cumhuriyetçi aday Donald Trump, destekçilerine yaptığı konuşmada, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan etti.

Donald Trump'ı seçim zaferinden ötürü tebrik eden ilk isimlerden biri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu oldu. Netanyahu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın "büyük bir zafer" kazandığını belirtti.

Netanyahu, "Beyaz Saray'a tarihi geri dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ​​ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden güven vadediyor." açıklamasında bulundu.

Netanyahu, zaferini ilan eden Trump'ın başkanlık seçiminde "tarihin en büyük geri dönüşünü" yaptığını savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tebrik mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tebrik mesajıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Binyamin Netanyahu israil abd donald trump
Günün Manşetleri
Donald Trump zafer konuşması yaptı
Çevre ihlali nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne rekor ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tebrik mesajı
ABD'de Donald Trump zaferini ilan etti
İsrail Başbakanı Netanyahu, Donald Trump'ı tebrik etti
Seçimi Trump'ın kazandığını duyurdular
Çember-24 operasyonu sonuç verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Bişkek'te bir araya geldi
58 şehirde ihracat arttı
İstanbul'da FETÖ operasyonu
Çok Okunanlar
Ankaralı Turgut’un ölüm haberi yalanlandı: Kızı "hayatta!" dedi Ankaralı Turgut’un ölüm haberi yalanlandı: Kızı "hayatta!" dedi
Çember-24 operasyonu sonuç verdi Çember-24 operasyonu sonuç verdi
ABD'de Donald Trump zaferini ilan etti ABD'de Donald Trump zaferini ilan etti
Seçimi Trump'ın kazandığını duyurdular Seçimi Trump'ın kazandığını duyurdular
Asgari ücret zammında son viraja yaklaşılıyor: İşte olası rakamlar Asgari ücret zammında son viraja yaklaşılıyor: İşte olası rakamlar