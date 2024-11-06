İsrail Başbakanı Netanyahu, Donald Trump'ı tebrik etti

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre kazanan isim Donald Trump oldu. Cumhuriyetçi aday Donald Trump, destekçilerine yaptığı konuşmada, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan etti.

Donald Trump'ı seçim zaferinden ötürü tebrik eden ilk isimlerden biri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu oldu. Netanyahu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın "büyük bir zafer" kazandığını belirtti.

Netanyahu, "Beyaz Saray'a tarihi geri dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ​​ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden güven vadediyor." açıklamasında bulundu.

Netanyahu, zaferini ilan eden Trump'ın başkanlık seçiminde "tarihin en büyük geri dönüşünü" yaptığını savundu.