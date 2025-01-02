İsrail Başbakanı Netanyahu hastanede mi? Sağlık durumu nasıl?

Prostat ameliyatı geçiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs’teki hastaneden taburcu edildi. Ülkede en uzun süre başbakanlık yapan liderin sağlık durumu ve bu süreçte yaşananlar merak konusu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İsrail Başbakanı Netanyahu hastanede mi? Sağlık durumu nasıl?
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Başbakanlık döneminde aldığı siyasi kararlarla sıkça gündeme gelen 75 yaşındaki lider, bu kez sağlık sorunlarıyla kamuoyunun ilgisini çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 29 Aralık'ta geçirdiği prostat ameliyatının ardından bu akşam Batı Kudüs’teki hastaneden taburcu edildi.

Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

israil Binyamin Netanyahu
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