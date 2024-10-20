İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ı tehdit etti

İsrail Başbakanı Netanyahu, evine düzenlenen İHA saldırısı ile ilgili konuştu. Netanyahu, İran'ın vekili diye tanımladığı Lübnan'daki Hizbullah'a atfettiği İHA saldırısıyla kendisi ve eşine suikast girişiminin feci bir hata olduğunu söyledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ı tehdit etti
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'dan Kayserya kentindeki evine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İran'ın vekili olarak nitelediği Hizbullah'ın "kendisi ve eşine suikast girişiminin feci bir hata olduğunu" belirten Netanyahu, bunun ne kendisinin ne de İsrail'in "düşmanlarına karşı savaşında caydırıcı olmayacağını" anlattı.

Netanyahu, İran ve vekillerine karşı, "İsraillilere zarar verenlere bedel ödetecekleri, kendilerine saldıranları etkisiz kılacakları, Gazze'deki İsrailli esirleri geri getirecekleri ve kuzeydeki vatandaşlarının güven içinde evlerine dönmelerini sağlayacaklarını" ileri sürdü.

Netanyahu, daha önceden de tekrar ettiği zafer söylemini yineleyerek "İsrail savaşın tüm hedeflerine ulaşacak ve gelecek nesiller boyunca kalıcı olacak şekilde bölgenin güvenlik gerçeğini değiştirmek konusunda kararlı." ifadesini kullandı.

İRAN'A DAHA SERT BİR HÜCUM DÜZENLENMESİNİ İSTEDİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu'ya yakın kaynaklar, "Başbakan'ın, İHA ile suikast girişiminin ardından İran'a daha sert bir hücum düzenlenmesini istediğini" belirtti.

Gazze'nin kuzeyindeki kuşatmasını sıkılaştırıp kara saldırılarını ve Filistinlilere uyguladığı sürgünü artıran İsrail, Lübnan'da başkent Beyrut ve ülke genelinde yoğun bombardımanını sürdürüyor. İsrail bir yandan da Lübnan sınırından içeri doğru kara işgalini genişletmeye çalışıyor.

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yönelik yaklaşık 200 balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail'in İran'a kapsamlı bir karşı saldırı düzenlemesi ve bölgede 7 Ekim 2023'ten bugüne yaşanan çatışmanın hızla şiddetlenip geniş bir alana yayılmasından endişe ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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