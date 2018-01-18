Hindistan, İsrail savunma şirketi tarafından üretilen Spike anti-tank füzelerini satın almak için görüşmelere yeniden başlayacak

Hindistan'ın, İsrail savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems tarafından üretilen Spike anti-tank füzelerini satın almak için görüşmelere yeniden başlayacağı bildirildi.



İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Hindistan'ı ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun söz konusu füzenin satışıyla ilgili Hindistanlı mevkidaşı Narendra Modi ile görüştüğü ve Hindistan hükümetinin füzeleri satın almak içi müzakerelere yeniden başlama kararı aldığı belirtildi.



Yeni Delhi yönetimi, yaklaşık 500 milyon dolara mal olması beklenen satın alma işlemini önceki hafta iptal etmişti. Spike füzeleri yerine yerli yapım Nag füzelerinin tercih edileceği açıklanmıştı. Ancak Hindustan Times gazetesi, Hint ordusunun muharebe sahasında test edilmiş ve Nag füzelerine göre daha uzun menzilli ve hafif olan İsrail yapımı füzeleri tercih ettiğini yazmıştı.



Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) verilerine göre, 2016 yılında Hindistan'a 599 milyon dolar değerinde silah satan İsrail, Rusya'nın ardından ülkenin en büyük ikinci silah tedarikçisi oldu.



Hindistan, İsrail'in 2016 yılında 1,2 milyar dolara ulaşan silah ihracatının en büyük pazarı olarak dikkat çekiyor.