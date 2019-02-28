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İsrail Başbakanı Netanyahu Rusya'ya gidiyor

İsrail Başbakanı Netanyahu Rusya'ya gidiyor. Netanyahu Moskova'da Vladimir Putin ile görüşecek. İsrail tarafından yapılan açıklamada toplantıda İran'ın faaliyetleri ve Suriye'deki son durumun görüşüleceği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu Rusya'ya gidiyor

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geçen hafta yapacağı Moskova gezisi neden belirtmeksizin iptal edilmişti.

Putin-Netanyahu görüşmesi Moskova'da yarın gerçekleşecek.

İsrail tarafından yapılan açıklamada, toplantıda Suriye'deki gelişmelerin ve  İran'ın Suriye'deki varlığının ele alınacağı belirtildi.

Netanyahu'nun planlanan Rusya ziyareti, geçen eylülde Rus İL-20 uçağının Suriye'de düşürülmesinin ardından ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile buluşması ertelenen Netanyahu, Rus lider ile telefonda görüşmüştü. 

Rus ve İsrailli liderler telefonda gerçekleştireceği Rusya ziyaretine ilişkin görüş alışverişinde bulunmuşlardı.  


ulusal.com.tr

Etiketler; #israil #rusya
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