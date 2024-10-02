İsrail Başbakanı Netanyahu'dan sert açıklama: "İran hata yaptı ve bedelini ödeyecek"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı düzenlendiği duyurdu. İran'dan daha sonra yapılan açıklamada, İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de "Bu (füzelerin) ateşin sonuçları olacak. Planlarımız var, seçtiğimiz yer ve zamanda harekete geçeceğiz." dedi.

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA: "İRAN HATA YAPTI VE BEDELİNİ ÖDEYECEK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın füze saldırısı sonrası sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj yayınladı.

İran'ın füze saldırısının "başarısız olduğunu" savunan Netanyahu, atılan füzelerin engellenmesine verdiği destekten dolayı ABD'ye teşekkür etti.

Netanyahu İran'ın füze saldırısıyla "büyük bir hata yaptığını" ve Tahran'ın bunun "bedelini ödeyeceğini" ileri sürdü. İran'a karşılık verecekleri mesajını dile getiren Netanyahu, "Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız." ifadesini kullandı.