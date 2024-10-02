İsrail Başbakanı Netanyahu'dan sert açıklama: "İran hata yaptı ve bedelini ödeyecek"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın füze saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İran'ın füze saldırısının "başarısız olduğunu" savunan Netanyahu, "İran hata yaptı ve bedelini ödeyecek" dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan sert açıklama: "İran hata yaptı ve bedelini ödeyecek"
Yayınlanma:

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı düzenlendiği duyurdu. İran'dan daha sonra yapılan açıklamada, İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de "Bu (füzelerin) ateşin sonuçları olacak. Planlarımız var, seçtiğimiz yer ve zamanda harekete geçeceğiz." dedi.

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA: "İRAN HATA YAPTI VE BEDELİNİ ÖDEYECEK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın füze saldırısı sonrası sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj yayınladı.

İran'ın füze saldırısının "başarısız olduğunu" savunan Netanyahu, atılan füzelerin engellenmesine verdiği destekten dolayı ABD'ye teşekkür etti.

Netanyahu İran'ın füze saldırısıyla "büyük bir hata yaptığını" ve Tahran'ın bunun "bedelini ödeyeceğini" ileri sürdü. İran'a karşılık verecekleri mesajını dile getiren Netanyahu, "Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız." ifadesini kullandı.

İsrail'den kritik açıklama: "Bu gece Orta Doğu'da güçlü saldırı düzenleyeceğiz"İsrail'den kritik açıklama: "Bu gece Orta Doğu'da güçlü saldırı düzenleyeceğiz"Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil Binyamin Netanyahu iran
Günün Manşetleri
İstanbul çıkışlı İran, Irak ve Ürdün seferleri iptal edildi
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan sert açıklama
Rusya'dan İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili açıklama
ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
"İran hata yaptı ve bedelini ödeyecek"
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplanıyor
"Bu gece Orta Doğu'da güçlü saldırı düzenleyeceğiz"
İsrail'den İran'ın saldırısıyla ilgili açıklama
İran'dan İsrail'e saldırılarla ilgili açıklama
İran'dan İsrail'e füze saldırısı
Çok Okunanlar
"İran hata yaptı ve bedelini ödeyecek" "İran hata yaptı ve bedelini ödeyecek"
Rusya'dan İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili açıklama Rusya'dan İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili açıklama
ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'e destek açıklaması ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
İstanbul çıkışlı İran, Irak ve Ürdün seferleri iptal edildi İstanbul çıkışlı İran, Irak ve Ürdün seferleri iptal edildi
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan sert açıklama İsrail Dışişleri Bakanı'ndan sert açıklama