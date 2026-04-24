İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 2024'te prostat kanserine yakalandığı ortaya çıktı

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2024 yılının sonlarında prostat kanserine yakalandığını ve tedavi görerek hastalığı atlattığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan güncel sağlık raporuyla, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2024 yılının sonunda prostat kanseri teşhisi aldığı ve tedavi sürecini başarıyla tamamladığı kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, İsrail tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanı olan 76 yaşındaki Netanyahu'nun güncel sağlık durumuna ilişkin detaylar paylaşıldı.

RUTİN KONTROLLER SIRASINDA KANSER TEŞHİSİ KONULDU

İsrail Başbakanı'nın rahatsızlığı, daha önce geçirdiği bir operasyonun ardından yapılan kontrollerde saptandı. Netanyahu, Aralık 2024 tarihinde idrar yolu enfeksiyonu şikayetiyle prostat ameliyatı olmuştu. Yaklaşık bir buçuk yıl önce gerçekleşen bu ameliyatın ardından süregelen rutin tıbbi kontrollerde kanser bulgusuna rastlandığı kaydedildi. Başbakanlık Ofisinin açıklamasında süreç, "metastaz yapmamış küçük bir lezyonun erken teşhis edilmesinin ardından" ifadeleriyle aktarılarak, Netanyahu'nun başarılı bir tedavi sonrası kanseri yendiği belirtildi. İlerleyen yaşı sebebiyle son yıllarda çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Netanyahu'nun sağlık durumunun şu an stabil olduğu vurgulandı.

Başbakanlık Ofisi, bugün yayımlanan sağlık raporunun gecikmeli duyurulmasının Netanyahu'nun şahsi talebi üzerine gerçekleştiğini bildirdi. Başbakan'ın kansere yakalandığı bilgisini, "savaşın en yoğun olduğu dönemde yayınlanmaması ve İran rejiminin İsrail'e karşı daha fazla kara propaganda yaymasını önlemek" amacıyla gizli tuttuğu ve kamuoyuyla paylaşılmasını ertelediği aktarıldı.

