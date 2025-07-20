İsrail Başbakanı zehirlendi!

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gıda zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındı. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun gece saatlerinde evinde rahatsızlandığı, bağırsak iltihabı ve dehidrasyon teşhisi konduğu belirtildi.

Son Dakika haberine göre, açıklamada, 75 yaşındaki Netanyahu’nun damardan sıvı takviyesi aldığı ve “doktorlarının talimatları doğrultusunda önümüzdeki üç gün boyunca evinde istirahat edeceği, devlet işlerini ise buradan yürüteceği” ifade edildi.

Netanyahu, daha önce de çeşitli sağlık problemleriyle gündeme gelmişti. 2023 yılında kalp pili takılan başbakana, geçtiğimiz Aralık ayında ise idrar yolu enfeksiyonu teşhisi konulmuş ve ardından prostat ameliyatı gerçekleştirilmişti.