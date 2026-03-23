İsrail basını: ABD, İsrail'den İran'daki elektrik santrallerini hedef almamasını istedi

ABD yönetiminin, İsrail'den İran’daki elektrik santrallerini hedef almamasını talep ettiği ileri sürüldü.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
İsrail basını: ABD, İsrail'den İran'daki elektrik santrallerini hedef almamasını istedi
Yayınlanma:

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından sonra, Washington yönetiminin İsrail'e İran'daki elektrik santrallerini hedef almamasını istediğini ileri sürdü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın İran ile görüşmeler yürütüldüğüne ilişkin açıklamasına dair, İsrail'in değerlendirmelerini paylaştı.

Habere göre, İsrailli siyonist yetkili, "ABD, İran'daki elektrik santrallerini hedef almamamız için bizden talepte bulundu." ifadesini kullandı.

ABD'DEN GERİ ADIM

Katar'ın "ABD'ye uyguladığı baskının" Trump'ı etkilediğini savunan yetkili, İran'ın enerji altyapısına saldırı tehdidinin durumu karmaşıklaştırdığını anlayan ABD Başkanı'nın geri adım attığını öne sürdü.

İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin değerlendirmelerine göre, ABD-İran görüşmelerinin İran Meclis Başkanı Kalibaf aracılığıyla yürütüldüğünü; ancak müzakerelerin çoğunlukla doğrudan değil, dolaylı yoldan ilerlediğini kaydetti.

Araç alacaklar dikkat! 400 bin liralık kredinin geri ödeme tablosu dudak uçuklattıAraç alacaklar dikkat! 400 bin liralık kredinin geri ödeme tablosu dudak uçuklattıEkonomi
İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı tarih verdiİstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı tarih verdiYurt
Son dakika... Ünlü yapımcı Erol Köse 16. kattan düşerek hayatını kaybettiSon dakika... Ünlü yapımcı Erol Köse 16. kattan düşerek hayatını kaybettiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

trump israil iran
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
"ABD ile herhangi bir görüşme yapılmadı"
Bedelli askerlik ücreti ve vergiler artıyor
Tüketici Güven Endeksi Mart ayında geriledi
1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İran, Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatabilir
Katar'da düşen helikopter kazasında 3 şehit
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü!
5G'li akıllı yolda testler başlıyor
ABD'li senatörden itiraf: "Askeri çözüm tıkandı"
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 400 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 400 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Dünyanın en kalabalık 20 ordusu açıklandı! Dünyanın en kalabalık 20 ordusu açıklandı!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Araç alacaklar dikkat! Araç alacaklar dikkat!
Akaryakıta zam bekleniyor! Akaryakıta zam bekleniyor!