İsrail basını, Türkiye ile ilişkilerini onarmak için Suriye’yi bir köprü olarak kullanma fikrini tartışıyor

İsrail basını, Tel Aviv’in Suriye’de izlediği politikanın hem bölgedeki çoğunlukla hem de uluslararası toplumla çeliştiğini yazdı. İsrail’in tercihlerinin güncellenmesi gerektiği belirtilen analizde, Ankara ve Tel Aviv ilişkilerini onarılmasını gerektiği de vurgulandı.

İsrail, Türkiye ile ilişkilerini onarmak için Suriye’yi bir köprü olarak kullanma fikrini tartışıyor. Tel Aviv merkezli Maariv gazetesinde çıkan bir analizde Ankara’nın yeni Şam yönetimiyle kurduğu yakın ilişkilerin İsrail-Türkiye diyaloğuna katkı sunabileceği savunuldu.

Analizde, İsrail’in uzun süredir tercih ettiği “zayıf ve bölünmüş bir Suriye” politikasının artık işe yaramadığı belirtildi. Buna gerekçe olarak da bu tercihin bölge ve uluslararası çoğunlukla çelişmesi gösterildi. Tel Aviv’in artık bu tercihini güncellemesi gerektiği vurgulandı.

İsrail’in önünde çok seçenek kalmadığı kaydedilen analizde, Türkiye, Körfez ülkelerinin Suriye’ye desteği, ABD’nin yaptırımları kaldırması gibi faktörlerin de Şam’a prestij kazandırdığına dikkat çekildi. Analizde İsrail’in bu gelişmeler karşısında kuzeye açılan fırsat penceresini kavrayamadığı aktarıldı.

Analizi kaleme alan İsrailli uzman Michael Harari, Ankara’nın Şam’la artan iş birliğine dikkat çekerek 'Türk etkisi altındaki bir Suriye, İran’ınkinden daha az tehlikeli' dedi. İki ülkenin ortak çıkarlar doğrultusunda anlaşabileceğini savundu. Ancak Gazze’deki savaş devam ettiği sürece, ilişkilerin düzelmesinin de zor olduğu belirtti.

İsrail-Türkiye görüşmeleri şu an ABD arabuluculuğuyla yürütüldüğünü iddia eden Harari, “Tel Aviv’in Suriye’deki Türk etkisine ilişkin endişe anlaşılabilir, ancak abartılı” değerlendirmesinde bulundu. Ortak anlayışların geliştirilmesi gerektiğini savundu.