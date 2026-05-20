İsrail basını yazdı: Tel Aviv, Küresel Sumud Filosu'ndan neden bu kadar korkuyor?

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve bölgeye yaşamsal insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik uluslararası sulardaki müdahaleleri, İsrail medyasında geniş yankı buldu. Haaretz gazetesinde yayımlanan "İsrail, Gazze'ye giden küçük sivil yelkenli teknelerden neden bu kadar korkuyor?" başlıklı analizde, 44 farklı ülkeden gelen 428 aktivisti taşıyan filonun Tel Aviv hükümetinde yarattığı endişenin temel sebepleri ele alındı. Gazetede yer alan yazıda, bu hukuk dışı müdahalenin asıl nedeninin, Gazze'de yaşanan insani krizin uluslararası görünürlüğünün artmasından duyulan endişe olduğu ifade edildi.

SİVİL TEKNELERDEN GELEN BÜYÜK KORKU

İsrail donanmasının gerçekleştirdiği operasyonun, "büyük bir askeri tehdide" karşı değil, aksine "durdurulması nispeten kolay" sivil teknelerden oluşan bir filoya yönelik olduğuna dikkat çekildi. Filonun asıl gücünün, "hükümetlerin yaşanan felaketi bir rutin haline getirmek için daha fazla çaba sarf ettiği bir dönemde, dikkatleri zorunlu olarak yeniden Gazze'ye çekebilme becerisinde yattığına" işaret edildi. Tel Aviv yönetiminin yasa dışı abluka ve insani kriz hakkında aktivistlerin yol boyunca dünyaya duyurduğu mesajlardan duyduğu korku, "İnsanların o tekneden ne gördüğünü kontrol altında tutmak çok daha zor bir iş haline geliyor. Her tekne canlı olarak çevrimiçi yayın yapıyor, hareketleri çevrimiçi olarak takip ediliyor. Aktivistlerin İsrail tarafından gözaltına alındıklarında sosyal medyada yayınlanacak önceden kaydedilmiş mesajları var." ifadeleriyle anlatıldı.

Analizde, Küresel Sumud Filosu'nun "ablukayı ortadan kaldırmasının veya askeri hesaplamaları değiştirmesinin" fiili olarak mümkün olmadığı ileri sürüldü. İsrail ordusunun müdahalesinin, aslında "Gazze'yi çevreleyen siyasi düzene yönelik bir meydan okumaya" karşı yapıldığı belirtildi. Başbakan Binyamin Netanyahu da dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin yürüttükleri bu "siyasi tiyatronun", aktivistlerin taşıdığı mesajı bir "tehdit olarak algılamasından" kaynaklandığı vurgulandı. Yazı, "Eğer aktivistleri taşıyan küçük bir sivil filo, askeri seferberliği, başbakan övgüsünü ve ulusal güvenlik söylemini tetikleyebiliyorsa, o zaman sorulması gereken soru şu: İsrail neden bu kadar korkuyor?" değerlendirmesiyle son buldu.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE NELER YAŞANDI?

Küresel Sumud Filosu'nun 2026 Bahar Misyonu, ilk olarak 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında, Yunan kara sularından birkaç deniz mili mesafede İsrail güçlerinin hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve uluslararası sularda gerçekleşen bu saldırıda İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoymuş ve kendilerine kötü muamelede bulunmuştu.

Bu olayın ardından 18 Mayıs tarihinde, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplam 50 tekneden oluşan filoya, Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı daha düzenlendi. Aktivistler bir kez daha hukuka aykırı şekilde alıkonulurken, filoda 78 Türk katılımcının da bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan, söz konusu müdahalelerin bir benzeri önceki yıl da gerçekleşmişti. Ağustos 2025'te, 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'ın üzerinde tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu, yine İsrail ordusunun saldırısına uğramıştı.