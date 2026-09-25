İsrail basınından Netanyahu'ya ağır eleştiri! ''Trump bile ona sırtını döndü''

Haaretz gazetesi bugünkü editöryal yazısında, İsrail'in başta ABD olmak üzere en önemli müttefikleriyle stratejik ilişkilerinde daha önce yaşanmamış bir kriz içinde olduğunu vurguladı. Yazıya göre Beyaz Saray'da İsrail'e sempati duyan bir başkanın bulunmasına rağmen, Netanyahu ve liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin verdiği zarar, ABD ile ilişkileri yeni bir dip noktasına taşıdı.

Gazete, ABD'de hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar nezdinde İsrail'in itibarının çöktüğünü, bunun nedeninin ise Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi aşırı sağcı isimlerin yer aldığı Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti olduğunu belirtti. Tel Aviv açısından "kasvetli" olarak nitelenen bu durumun ve ülkenin ulusal güvenliği üzerindeki uzun vadeli sonuçlarının sorumluluğunun doğrudan mevcut İsrail Başbakanı'na ait olduğu ifade edilen yazıda şu satırlara yer verildi: "Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki hiçbir gösterişli konuşması bu kasvetli gerçeği örtemez."

Haaretz, İsrail'in en sadık destekçilerinden bile daha önce görülmemiş düzeyde eleştiri almasına yol açan gelişmeleri de sıraladı. Bunlar arasında İran'daki savaş ve bunun ardından petrol fiyatlarında yaşanan keskin artış, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki şiddeti, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar ve Doğu Kudüs'teki Hristiyanları hedef alan saldırılar bulunuyor.

TRUMP BİLE NETANYAHU'YA SIRTINI DÖNDÜ

Yazıda, ABD'de son dönemde yapılan kamuoyu yoklamalarına da değinildi. Bu yoklamaların, özellikle gençler arasında İsrail'e yönelik olumlu bakış açısında dramatik bir düşüşe işaret ettiği belirtilerek şöyle denildi: "Netanyahu hükümeti, bu tehlikeli eğilimi ele almakta başarısız olmakla kalmamış, aynı zamanda şiddet içeren, pervasız ve kibirli tavırlarıyla durumu daha da kötüleştirmiştir."

Kendisini hâlâ İsrail'in en büyük dostu olarak gören ABD Başkanı Donald Trump'ın dahi Netanyahu'ya sırtını döndüğü vurgulanan yazıda, Trump'ın ülkesinde İsrail'e verilen kamuoyu desteğindeki istikrarlı ve şaşırtıcı düşüşün fazlasıyla farkında olduğu kaydedildi.

Haaretz, İsrail basınının halka yalnızca Netanyahu'nun BM'deki konuşmasını değil, Tel Aviv'e ilişkin ABD kamuoyundaki bakış açısını da aktarması gerektiğine dikkat çekti. Yazı şu ifadelerle sona erdi: "Her İsraillinin ülkenin imajının Amerikan halkının gözünde ne ölçüde bozulduğunu ve bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından ne anlama geldiğini anlamak zorunda" olduğu belirtildi.