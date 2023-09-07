İsrail Batı Şeria'da 3 yerleşim yerini yasallaştırıyor

İsrail makamları, işgal altındaki Filistin topraklarında 3 yeni Yahudi yerleşim yerinin yasallaştırılması için karar aldı. Yapılan açıklamada Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'nde bulunan Beit Hogla, Avigail ve Asael Yahudi yerleşimlerinin yasallaştırılacağını duyurdu.

İsrail Batı Şeria'da 3 yerleşim yerini yasallaştırıyor
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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'nde bulunan Beit Hogla, Avigail ve Asael Yahudi yerleşimlerinin yasallaştırılacağını duyurdu.

Smotrich, şu ifadeleri kullandı:

- Yerleşim yerlerinde büyük şeyler oluyor, bunlar, İsrail devletinin yararına Batı Şeria'da yerleşimlerin geliştirilmesini önemseyen ırkçı, Siyonist ve sağcı ulusal hükümeti cesaretlendiriyor. Halka, siyasetin değiştirileceği şeklinde söz verdik. Ağır ilerliyoruz. Tüm yerleşim hareketini ve orada ikamet edenleri tebrik ederiz

Öte yandan bölgedeki yerleşimcilerin televizyon kanalı 7'de geçen haberde, İsrail ordusu Merkez Komutanlığı Komutanı'nın yerleşim bölgelerinin düzenlenmesi çalışmalarına başlanması kararına imza attığı aktarıldı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim biriminde yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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