İsrail Batı Şeria'da Baskınlarını Sürdürüyor! 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 2 Filistinli yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı.

İsrail Batı Şeria'da Baskınlarını Sürdürüyor! 2 Filistinli Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme:

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cenin'e baskın düzenleyen İsrail güçlerinin 2 sivili öldürdüğü, 7 sivili yaraladığı belirtildi.

Açıklamada yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail ordusunun Cenin kentine baskın düzenleyerek Şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesi (Cenin Devlet Hastanesi), İbni Sina Hastanesi, Filistin Kızılay Merkezi ile Cenin Mülteci Kampı'nı kuşatma altına aldığını duyurmuştu.

Haberde, İsrail askerlerinin Cenin Devlet Hastanesi çevresinde ateş açması sonucu 3 Filistinli gencin yaralandığı belirtilmişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Duyurdu! Bu Gece 39 Filistinli ve 13 İsrailli Serbest BırakılacakKatar Dışişleri Bakanlığı Duyurdu! Bu Gece 39 Filistinli ve 13 İsrailli Serbest BırakılacakDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # Batı Şeria # filistin
Çok Okunanlar
Erkekleri Bitiren Besin! Bu Acı Her Şeyi Bozar
Erkekleri Bitiren Besin! Bu Acı Her Şeyi Bozar
Ünlü Cep Telefonundan 2 Bin 500 TL'lik İndirim!
Ünlü Cep Telefonundan 2 Bin 500 TL'lik İndirim!
Resmi Gazetede Görevden Alma ve Atamalar Listesi
Resmi Gazetede Görevden Alma ve Atamalar Listesi
Türkiye'de En Çok Öldüren Kanser!
Türkiye'de En Çok Öldüren Kanser!
2 Futbolcu Gözaltında
2 Futbolcu Gözaltında
Öne Çıkanlar Cumhur İttifakında Yol Ayrımı! Bahçeli Ve Erdoğan'ın 50+1 Restleşmesi -Mustafa Ilıcalı Cumhur İttifakında Yol Ayrımı! Bahçeli Ve Erdoğan'ın 50+1 Restleşmesi -Mustafa Ilıcalı Erkekleri Bitiren Besin! Bu Acı Her Şeyi Bozar Erkekleri Bitiren Besin! Bu Acı Her Şeyi Bozar