İsrail, Beyrut için yeni saldırı tehdidi yayımladı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut'un Dahiye bölgesindeki yedi mahalleye yönelik saldırı düzenleneceğini açıklayarak bölge sakinlerine tahliye emri verdi. 2 Mart’tan bu yana süren saldırılarda Lübnan’da can kaybı 634’e yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Beyrut'un Dahiye bölgesinde yer alan şu mahallelere saldırı düzenleneceğini duyurdu:

Hureyk

Gubeyri

Leyleki

Hades

Burc el-Baracine

El-Gadir

Eş-Şiyah

Sözcü Adraee, İsrail ordusunun kısa süre içinde bu mahallelere karşı harekete geçeceğini belirterek; "Hizbullah tesislerinin" yakınındaki herkesin hayati riski bulunduğunu ve bölge sakinlerinin evlerini terk etmesi gerektiğini kaydetti.

İŞGAL VE SALDIRILAR GENİŞLİYOR

İsrail ordusu, daha önce de toplu sürgün emirleri yayımladığı Dahiye bölgesi için saldırı tehditlerini sürdürüyor. 2 Mart'tan itibaren Lübnan genelinde yoğunlaşan askeri hareketlilik kapsamında şu gelişmeler yaşandı:

LÜBNAN GENELİNE HAVA SALDIRILARI BAŞLATILDI VE BAŞKENT BEYRUT HEDEF ALINDI

Havadan ve denizden düzenlenen yoğun saldırıların ardından kara işgalini genişletme kararı alındı.

Lübnan’ın kuzeyinde, füze atışlarının tespitiyle sirenler devreye girdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ve hükümet yetkilileri, 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırıların insani maliyetini açıkladı: