İsrail, Beyrut için yeni saldırı tehdidi yayımladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki birçok mahalle için saldırı tehdidinde bulundu.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
İsrail, Beyrut için yeni saldırı tehdidi yayımladı
Yayınlanma:

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut'un Dahiye bölgesindeki yedi mahalleye yönelik saldırı düzenleneceğini açıklayarak bölge sakinlerine tahliye emri verdi. 2 Mart’tan bu yana süren saldırılarda Lübnan’da can kaybı 634’e yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Beyrut'un Dahiye bölgesinde yer alan şu mahallelere saldırı düzenleneceğini duyurdu:

  • Hureyk
  • Gubeyri
  • Leyleki
  • Hades
  • Burc el-Baracine
  • El-Gadir
  • Eş-Şiyah

Sözcü Adraee, İsrail ordusunun kısa süre içinde bu mahallelere karşı harekete geçeceğini belirterek; "Hizbullah tesislerinin" yakınındaki herkesin hayati riski bulunduğunu ve bölge sakinlerinin evlerini terk etmesi gerektiğini kaydetti.

İŞGAL VE SALDIRILAR GENİŞLİYOR

İsrail ordusu, daha önce de toplu sürgün emirleri yayımladığı Dahiye bölgesi için saldırı tehditlerini sürdürüyor. 2 Mart'tan itibaren Lübnan genelinde yoğunlaşan askeri hareketlilik kapsamında şu gelişmeler yaşandı:

LÜBNAN GENELİNE HAVA SALDIRILARI BAŞLATILDI VE BAŞKENT BEYRUT HEDEF ALINDI

Havadan ve denizden düzenlenen yoğun saldırıların ardından kara işgalini genişletme kararı alındı.
Lübnan’ın kuzeyinde, füze atışlarının tespitiyle sirenler devreye girdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ve hükümet yetkilileri, 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırıların insani maliyetini açıkladı:

  • 634 kişi hayatını kaybetti.
  • 1586 kişi yaralandı.
  • Barınma merkezlerine başvuranların sayısı 816 bin 700 kişiye ulaştı.
Kur korumalı Türk Lirası mevduatında düşüş: 86 milyon lira azaldıKur korumalı Türk Lirası mevduatında düşüş: 86 milyon lira azaldıEkonomi
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildiEkrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildiGündem
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 16 şüpheli Gürcistan’da yakalandıİçişleri Bakanlığı açıkladı: Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 16 şüpheli Gürcistan’da yakalandıGündem

Kaynak: TRT Haber

israil lübnan İsrail siyonizmi
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidi
İsrail, 5 yaşındaki Semih’i şehit etti
İsrail, Beyrut için yeni saldırı tehdidi yayımladı
Sinpaş Reserve Marmaris
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 16 şüpheli yakalandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye’nin “Yerli Navigasyonu” için imzalar atıldı
Hürmüz Boğazı'nda ABD tankeri vuruldu
İspanya’dan ABD’ye "Üs" Resti: Tehditlerinizden Korkmuyoruz!
MSB: "İncirlik bir Türk üssüdür"
Çok Okunanlar
Yarın BİM'de neler var? Yarın BİM'de neler var?
Gazete manşetleri 12 Mart Perşembe Gazete manşetleri 12 Mart Perşembe
En genç ve en yaşlı iller belli oldu En genç ve en yaşlı iller belli oldu
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?