İsrail Beyrut'u vurdu, İran'dan rest gecikmedi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail'in ateşkese rağmen Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği kanlı saldırıya sert tepki gösterdi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
İsrail Beyrut'u vurdu, İran'dan rest gecikmedi
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, katil İsrail rejiminin Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik gerçekleştirdiği alçakça saldırıya çok sert bir dille tepki gösterdi. Batı destekli Siyonist çetenin ateşkes ilanına rağmen sivil yerleşim yerlerini hedef almasını lanetleyen Rezai, bu barbarlığın cezasız kalmayacağını ilan etti.

"SİYONİST REJİMİN DAHİYE SALDIRISINA KESİN BİR KARŞILIK VERECEĞİZ"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail’in, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği saldırısına, “Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz.” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Rezai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’i uyardı.

"BU AKŞAM İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARIN (İSRAİL) GÖKYÜZÜNÜ GÖRÜN"

İsrail’i “terbiye” etmeleri gerektiğini savunan Rezai, şu ifadeleri kullandı:

“Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz. Bu akşam işgal altındaki toprakların (İsrail) gökyüzünü görün.”

ATEŞKESE RAĞMEN KANLI HAVA SALDIRISI

Haydut İsrail ordusu, tüm diplomatik temaslara ve varılan ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti. Bölgeden gelen son bilgilere göre, gerçekleştirilen bu hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

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