İsrail Binlerce Filistinli İşçiyi Gazze'ye Gönderdi

İsrail'deki savaş kabinesi tarafından dün gece geç saatlerde açıklanan "Gazze'den hiçbir işçinin İsrail'de çalışmasına izin verilmeyecek" kararının ardından, 7 Ekim'den bu yana İsrail'de mahsur kalan binlerce işçi Gazze'ye gönderilmeye başlandı.

İsrail Binlerce Filistinli İşçiyi Gazze'ye Gönderdi
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Reuters'ın bildirdiğine göre, işçilerin bir kısmı Refah Sınır Kapısı'nın doğusundaki Kerem Şalom üzerinden Gazze'ye geçti.

Gazze'den 7 Ekim'de başlatılan Aksa Tufanı operasyonu sonrasında Gazze'ye geri dönemeyen Filistinli işçiler, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındıklarını ve kötü muamele gördüklerini aktardı. Bazı işçilerin bacaklarında hala rakamların yazılı olduğu çıkartmalar bulundu.

Gazze'nin merkezinde bulunan Magazi Mülteci Kampı'na dönen bir Filistinli işçi, "Biz orada evlerde, restoranlarda ve marketlerde en düşük ücretlerle çalışıyorduk, ancak bizi aşağıladılar" dedi.

Filistinli yetkililer, İsrail tarafından geri gönderilen işçilerin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanların, İsrail'in yoğun saldırıları ve yolları kapatması nedeniyle güneyde kalmak zorunda kaldıklarını ifade ettiler.

Çatışmaların başlamadan önce, İsrail'de günübirlik çalışma izni olan Gazze'li işçi sayısının 18 bin 500 olduğu biliniyor.

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# israil # gazze # filistin
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