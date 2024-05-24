İsrail bir eve saldırdı: 8 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentindeki Yafa Caddesi'nde bulunan Hamza Camisi yakınında Filistinli "En-Nadi" ailesine ait evi hedef aldığı belirtildi.

Evin enkazından şu ana kadar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı, sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.