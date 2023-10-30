İsrail Bu Kez Filistin'in Vergilerini Çalacak!

İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya bir mektup gönderdi. Smotrich, gönderdiği mektupta Maliye Bakanlığının bu ay Filistin yönetimine fon sağlamayacağını ifade etti.

Filistin yönetiminin, Hamas'ın "eylemlerine mesafe koymayı uygun bulmamasının", bu adımın gerekçesi olduğunu savunan Smotrich, aksine Filistin yönetiminin Hamas'ın "eylemine desteğini açıkladığını" ve İsrail aleyhinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde çaba sarf ettiğini belirtti. Maliye Bakanı, ayrıca Filistin yönetiminin, eylemi gerçekleştirenleri destekleyerek "vergi fonlarını İsrail Devleti ve vatandaşlarına karşı faaliyetleri finanse etmek için kullanıldığını" ispat ettiğini ileri sürdü. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayacaklarını kaydeden Smotrich, "Maliye Bakanlığına bu ay para transferlerinin dondurulması yönünde talimat verdiğimi belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

Filistin Vergi Fonu Nedir?

Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.

İsrail yönetimi, yaklaşık 2 yıldır, Filistin yönetimi adına topladığı vergilerden kesinti yapıyor, Filistin hükümeti Kasım 2021'den bu yana memur maaşlarını tam ödeyemiyordu.