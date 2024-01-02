İsrail Casuslarına İstanbul'da Operasyon

Mossad’ın Türkiye’deki faaliyetleri mercek altında… 8 ilde yapılan Köstebek operasyonunda İsrail için casusluk faaliyetleri yürüttüklerinden şüphelenilen 33 kişi yakalandı, 13 kişi aranıyor. Amerikan basını, MOSSAD’ın Türkiye’de HAMAS üyelerine yönelik suikast planladığını gündeme getirmişti.

İsrail Casuslarına İstanbul'da Operasyon
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Casusluk şüphesiyle 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da 57 adrese şafak baskınları yapıldı.

Köstebek operasyonu ile çoğunluğu yabancı uyruklu 34 şüpheli gözaltına alındı, 12 şüpheli aranıyor.

İsrail istihbarat servisinin şüphelilerle sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği, savaştan sonra Filistin lehine çalışmalar yapan İsrail ve Filistinli aktivistlerin isim bilgilerini vererek bu kişileri takip etmelerini istediği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, şüphelilere ait dijital materyaller incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, MOSSAD’ın Türkiye’nin de dahil olduğu bazı ülkelerde Hamas üyelerine yönelik suikast planları yaptığını yazmıştı.

Haberler üzerine Türk İstihbarat birimleri, İsrailli muhataplarını uyarmış; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Böyle bir yanlışa düşerlerse, faturasını ağır öderler.” açıklaması yapmıştı.

Ulusal Kanal’a konuşan kaynaklar, suikast planının açığa çıkması ve Türkiye'nin önlemlerini sıkılaştırmasının ardından İsrail İstihbaratının strateji değiştirdiğine dikkat çekti.

Kaynaklar, MOSSAD'ın, Filistinlilerin, Türkiye'de yaşayan Yahudi vatandaşlara saldırı planladığına dair rapor hazırladığını belirtti. Bilgi veren istihbarat kaynakları, MOSSAD'ın Türkiye'de, tanınan bazı Yahudi kökenlileri hedef alarak, suçu Hamas ve Filistin direnişine atacağını kaydetti. Amacın ise hem Türkiye ile Filistin'in arasını açmak, hem de Türkiye'de yaşayan HAMAS üyelerini Türkiye'den çıkmaya zorlamak olduğu değerlendirildi.

Kaynaklar, MOSSAD'In strateji değişikliğinin, Türkiye'de özellikle Suudi Arabistan'da ertelenen Süper Kupa sonrası Arap düşmanlığnın kışkırtılmaya çalışıldığı bir dönemde yaşandığı konusunda da uyardı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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