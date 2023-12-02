İsrail Cibaliya Mülteci Kampı'na Saldırdı! 100'den Fazla Ölü Var

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişi öldü.

İsrail Cibaliya Mülteci Kampı'na Saldırdı! 100'den Fazla Ölü Var
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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in öğle vakitlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığı belirtildi.

İsrail saldırısında 100'ün üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı aktarılan haberde, çok sayıda kişinin de enkaz altında kaldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # filistin
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