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İsrail'de 4,5 büyüklüğünde deprem

İsrail'in orta ve kuzey kesiminde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İsrail'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Yediot Ahronot gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, merkezi Taberiye Gölü yakınları olan 4,5 büyüklüğündeki depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Depremin İsrail kuzeyi ile orta kesimlerinde hissedildiği ve halk arasında paniğe neden olduğu kaydedildi.

İsrail'de dün sabah saatlerinde de 4,1 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #israil #deprem
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