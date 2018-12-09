İsrail'in Lübnan sınırında Hizbullah tünellerine karşı başlattığı operasyonu sürerken görevinden geçen ay istifa eden eski Savunma Bakanı Liberman katıldığı televizyon programında Başbakan Netanyahu'yu eleştirdi. Liberman, önceliğin Lübnan sınırı değil Gaze'deki Hamas faaliyetleri olması gerektiğini söyledi.

Liberman, İsrail'in Kuzey Kalkanı Operasyonu'nu sert biçimde eleştirdi.



Yaklaşık 3 hafta önce hükümetin Hamas ile yaptığı ateşkese tepki olarak görevinden istifa eden eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, katıldığı bir televizyon programında hükümete sert eleştiriler de bulundu.



Liberman, İsrail Hükümetini Lübnan sınırında bulunun Hizbullah Tünellerine Kuzey Kalkanı adıyla operasyon düzenlemesini eleştirdi. Liberman İsrail hükümetinin esas odaklanması gereken noktanın Gazze'de, Hamas'ın faaliyetleri olduğunu söyledi. Eski Savunma Bakanı önceliğin Hamas'la mücadele olması gerektiğinin altını çizdi.



Liberman, "Kuzeyde operasyon yapmak, güneyde operasyon yapmamayı haklı çıkarmaz. Kuzeyde yapılan bir mühendislik faaliyeti. Kuzey ve güney birlikte ele alınabilirdi." dedi.



Kasım ayı ortasında Hamas'la Netanyahu hükümetinin ateşkes anlaşması imzalamasının ardından Liberman istifa etmiş, İsrail'de hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmişti.





ulusal.com.tr