İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli'nin bugün mahkemeye çıkarıldığı bildirildi.

İsrail polisi tarafından Tel Aviv havalimanında gözaltına alınan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli'nin bugün mahkemeye çıkarıldığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, akademisyen Tekeli, bugün hakim karşısına çıktı. Tekeli'nin, hakkındaki soruşturmanın tamamlanması için gözaltı süresi uzatıldı.



Tekeli'nin sağlık ihtiyaçları başta olmak üzere diğer ihtiyaçlarının karşılandığı bilgisi edinildi.



İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Tekeli, 11 Ocak'ta Kudüs'e yaptığı ziyaret programı sonunda, 15 Ocak'ta İstanbul'a dönüş öncesi Tel Aviv havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.



Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği de Tekeli'nin durumunu yakından takip ediyor.