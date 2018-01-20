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İsrail'de gözaltına alınan iş adamları serbest bırakıldı

Kayseri'den gittikleri Kudüs'te gözaltına alınan iş adamlarının serbest bırakıldığı bildirildi

İsrail'de gözaltına alınan iş adamları serbest bırakıldı

Kayseri'den gittikleri Kudüs'te, Mescid-i Aksa'yı ziyaretleri sırasında İsrail polisince gözaltına alınan 6 iş adamının serbest bırakıldığı öğrenildi.

MÜSİAD Kayseri Şubesi'nden yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa çıkışında gözaltına alınan MÜSİAD Kayseri Şubesi Başkanı Nedim Olgunharputlu, Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) Başkanı Ahmet Yurtlu ile dernek üyesi iş adamları Fatih Çelik, Şaban Andaç ve Necati Ayrancı'nın serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye, Genel Başkanımız Sayın Abdurrahman Kaan’a, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ilgi ve girişimlerinden dolayı şükranlarımızı arz eder, derneklere, vakıflara ve üyelerimize destek ve alakaları için teşekkür ederiz. Kudüs’ün özgürlük meselesinde Türkiye’nin gururlu vakur duruşunun timsalini sergileyen MÜSİAD heyetine, ailelerine ve yakınlarına geçmiş olsun temennimizi iletiriz. Baskı ve zulüm altındaki Müslümanların mücadelesine destek olmak imanımızın gereğidir. İş adamları derneği olarak bugün olduğu gibi bundan sonra da haksızlıklara karşı mücadelemiz devam edecektir."

Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazının ardından Harem-i Şerif'ten çıkan 6 Türk vatandaşının, İsrail polisi tarafından gözaltına alınarak Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir'in El-Halil (Yafa) kapısındaki David Polis Merkezi'ne (Kışla) götürüldüğü bildirilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #gözaltı #iş adamı #Kudüs #müsiad
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