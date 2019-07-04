İsrail'de ırkçılık karşıtı protestolar sürüyor

İsrail'de Etiyopya asıllı 19 yaşındaki Solomon Tekah'ın polis kurşunuyla kaybetmesi sonucu ırkçılık karşıtı protestolar düzenledi. Göstericiler ile İsrail polisi arasındaki tansiyon yükseliyor. Gösterilerde şu ana kadar 136 kişi gözaltına alındı.

​Ülke genelinde düzenlenen ırkçılık karışıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Tel Aviv'deki Menahim Begin Caddesi'nde toplanan protestocular ırkçılık karşıtı sloganlar attı. Göstericiler, Etiyopya asıllı Tekah'ın öldürülmesini protesto eden pankartlar taşıdı.



Güvenlik güçleri ve göstericiler arasındaki gerilim arttı. Caddeyi trafiğe kapatmaya çalışan göstericilere polis müdahale etti. 5'i Tel Aviv'deki gösteride olmak üzere 10 gösterici gözaltına alındı.



Yerel kaynaklar ise ülkenin kuzeyindeki Netanya kentinde, polis ile göstericiler arasında arbede yaşandığını aktardı. Solomon Tekah'ın öldürüldüğü Kiryat Haim'de benzer gösterilere sahne oldu.



İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Haim kentinde pazar günü görevli olmayan bir polisin açtığı ateş sonucu Etiyopya asıllı 19 yaşındaki İsrail vatandaşı Solomon Tekah'ın yaşamını yitirmişti.



Yaşanan olay sonucu Etiyopya asıllı Yahudiler, ülke genelinde gösteriler başlatmıştı. İsrail polisi gösterilerde 111 polisin yaralandığını, 136 kişinin de gözaltına alındığını açıklamıştı.



Etiyopyalı Yahudiler, geçen yıllarda da İsrail'de ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti.





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