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İsrail'de Netanyahu protestosu
İsrail'de Netanyahu protestosu
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İsrail'de Netanyahu protestosu

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler düzenleniyor. Hakkında "Yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma" suçlamaları ile soruşturma açılan İsrail Başkanı için İsrailliler 'Netanyahu için gitme zamanı' diyor

İsrail'de Netanyahu protestosu

Burası İsrail'in Başkenti Tel Aviv. Protesto edilen isim ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.

Hakkında yolsuzluk soruşturması açılan İsrail Başkabanı'na tepki büyüyor.

Tel Aviv sokakları Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericilerle dolup taşıyor.

Göstericiler "Netanyahu için gitme zamanı", "Suç bakanı" yazılı dövizlerle alandaydı.

İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında "yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırlanmasına karar vermişti.

Başsavcı, 3 ayrı dosyaya ilişkin kesin kararını vermeden önce Başbakanı dinleyecek.

Etiketler; #israil #netanyahu #Tel Aviv #protesto #eylem #yolsuzluk
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