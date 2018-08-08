İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail-Suriye sınırında bulunan Golan tepelerini ziyaret etti. Suriye'deki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini belirten Liberman "Suriye'nin daha büyük çaplı bir ordu kurduğunu görüyoruz" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye ordusunun eski gücüne ulaşıp, daha da güçleneceğini söyledi.



İsrail'in işgal altında tuttuğu Golan tepelerini ziyaret eden Liberman, Suriye'de yaşanan gelişmeler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.



Liberman, "Suriye'nin tamamında kontrolü sağlamakla tatmin olmayan Suriye ordusunun, eski gücüne erişip, hatta onu da geçecek yeni ve daha büyük çaplı bir ordu kurduğunu görüyoruz" dedi.



Bu sebeple bütün gelişmeleri takip ettiklerini belirten İsrail Savunma Bakanı "Bütün senaryolara hazırlıklıyız" diye konuştu.



Liberman daha önce, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın güney dahil ülkenin genelinde kontrolü yeniden sağladığını, merkezi iktidarın kurulmasıyla Golan'ın artık daha sakin olacağını söylemişti.



Suriye ve İsrail arasında tansiyonun yükselmemesi için Golan Tepeleri sınırında BM barış gücü ve Rus askeri polisi görev yapıyor.



ulusal.com.tr

