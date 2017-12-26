Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı, çarşamba günü İsrail Parlamentosu'nde oylanacak. Açıklamayı İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman yaptı. Öte yandan ayaklarına zincir bağlanan 'Filistin'in cesur kızı' 16 yaşındaki Ahed Tamimi ve ailesinin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatıldığı belirtildi

İsrail parlamentosu Filistinlilere idam cezasını getirecek yasa tasarısını Çarşamba günü oylayacak.



Açıklama İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'dan geldi. İsrail televizyonuna konuşan Liberman, Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısının Knesset'te oylamaya sunulacağını bildirdi.



Liberman, "Bu türden bir kanun, ABD kanunlarında da var. Bu nedenle, İsrail'in de dünyadaki en güçlü demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir" dedi.



Öte yandan, 'Hanzala Cesaret Ödülü' sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi ile annesi Neriman ve kuzeni Nur Naci Tamimi'nin gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldı.



16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin babasıyla konuşmasına izin verilmezken, 13 askerin Tamimi'yi çevreledikleri ve ayaklarına zincir bağlandığı görüldü.



ulusal.com.tr