banner959
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına hapis cezası
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına hapis cezası
Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı
Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı
YÖK o ismi görevden aldı
YÖK o ismi görevden aldı
Dev şirket için iflas kararı
Dev şirket için iflas kararı

İsrail'den Filistinlilere idam hazırlığı

Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı, çarşamba günü İsrail Parlamentosu'nde oylanacak. Açıklamayı İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman yaptı. Öte yandan ayaklarına zincir bağlanan 'Filistin'in cesur kızı' 16 yaşındaki Ahed Tamimi ve ailesinin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatıldığı belirtildi

İsrail'den Filistinlilere idam hazırlığı

İsrail parlamentosu Filistinlilere idam cezasını getirecek yasa tasarısını Çarşamba günü oylayacak.

Açıklama İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'dan geldi. İsrail televizyonuna konuşan Liberman, Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısının Knesset'te oylamaya sunulacağını bildirdi. 

Liberman, "Bu türden bir kanun, ABD kanunlarında da var. Bu nedenle, İsrail'in de dünyadaki en güçlü demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir" dedi.

Öte yandan, 'Hanzala Cesaret Ödülü' sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi ile annesi Neriman ve kuzeni Nur Naci Tamimi'nin gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldı.

16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin babasıyla konuşmasına izin verilmezken, 13 askerin Tamimi'yi çevreledikleri ve ayaklarına zincir bağlandığı görüldü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #israil #filistin
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Süleyman Soylu hakkında suç duyurusu
Sonraki Haber
YÖK Prof. Dr. Zeynep Türk'ü görevden aldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.