banner1005
IDEF'te milli silahlar görücüye çıktı
IDEF'te milli silahlar görücüye çıktı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 şehit

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit oldu.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 şehit

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden açılan sonucu 2 askerinin yaralandığı gerekçesiyle, bölgeye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit oldu. 

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit oldu, 2 Filistinli ağır yaralandı. 

Şehit ve yaralıların kimliklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den sınırdaki askerlere ateş açılması sonucu biri orta derecede, diğeri hafif şekilde olmak üzere 2 askerin yaralandığı belirtildi. 

Açıklamada ayrıca açılan ateşe karşılık Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktanın hava aracıyla vurulduğu kaydedildi.

Söz konusu bombardımanı gerçekleştiren hava aracının türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #israil #gazze
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.