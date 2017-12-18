İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı düzenlendi. İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze'de İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 3 mevziyi vurduğu bildirildi. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Kudüs için toplanıyor. Konsey, Amerika'nın Kudüs kararının hukuken geçersiz sayılmasını talep eden tasarıyı görüşecek.

İsrail yine Gazze'yi bombaladı. Savaş uçakları Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 3 mevziyi vurdu. Filistin emniyet kaynakları, saldırıların Gazze'nin kuzeybatısındaki El-Bahriyye, Askalan ve El-Vaha'ya yapıldığını belirtti. Saldırıda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.



İsrail güçlerinin Filistin halkına uyguladığı şiddet de artarak sürüyor. İsrail ordusu, Batı Şeria ile Gazze'de Amerika'nın Kudüs kararını protesto eden Filistinlilere müdahale etti. Sert müdahale sonrası 1'i ağır 9 kişi yaralandı. 57 Filistinli'nin de İsrail ordusunun kullandığı gazdan etkilendi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Ankara'da Dünya Göçmenle Günü programında konuştu. İsrail'in orantısız şekilde uyguladığı şiddete vurgu yaptı, tepki gösterdi.



Bölgede protesto ve eylemler sürerken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Kudüs için toplanma kararı aldı.



BMGK'da Amerika'nın kararının hukuken geçersiz sayılmasını talep eden tasarı görüşülecek. Konseye sunulan taslak metin de ortaya çıktı. Kudüs'ün statüsü konusunda BM'nin herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğinin altı çizilen metin oylanacak.



Ve büyükelçilik konusu... BMGK'da ülkelerin Kudüs'te büyükelçilik açmaktan kaçınması isteniyor. Daha önceki Kudüs'ün statüsü ile ilgili alınan kararlara sadık kalınması vurgulanıyor. Türkiye ise Doğu Kudüs'te vakit kaybetmeden Türk Büyükelçiliği açılmasının planlarını yapıyor.



Öte yandan taslak metinde Kudüs meselesinin müzakere yolu ile çözülebileceği belirttiliyor. Metinde, Wasington'ın aldığı karardan açık bir şekilde bahsedilmiyor, "Kudüs'ün statüsü ile ilgili son gelişmelerden üzüntü duyuyoruz" ifadesi yer alıyor.



Mısır tarafından kaleme alınan tek sayfalık metinde ayrıca "Kutsal Kudüs şehrinin karakteri, statüsü ve demografik yapısında değişikliğin önünü açacak herhangi bir karar ya da adım, yasal olarak hükümsüzdür ve iptal edilmelidir" deniliyor.







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