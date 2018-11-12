İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketlerden birinin bir otobüse isabet etmesinin ardından Gazze Şeridi'ne hava saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu, 3 kişi yaralandı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına atılan roketin bir otobüse isabet etmesinin ardından bölgeye hava saldırısı başlattı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada "Savaş uçaklarımız, Gazze'deki hedeflerini vuruyor." ifadesine yer verildi.

Saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmezken, daha önce yapılan açıklamada Gazze'den açılan ateşin İsrail tarafında bir otobüse isabet ettiği ifade edilmişti.



5 İsrailli yaralandı

Otobüsü hedef alan saldırının ne tür bir silahla yapıldığına ve hasara ilişkin açıklama yapılmazken, Gazze'den İsrail tarafına 80'den fazla roket atıldığı, bölgede sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise Gazze'den atılan roketlerden dolayı 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Netanyahu Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de tırmanan gerginliğin ardından başkent Tel Aviv'de Savunma Bakanı Avigdor Liberman ve Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Gazze'de dün akşam İsrail askerinin sınırı geçerek Filistin tarafında düzenlediği saldırı sonucu gerginlik artmıştı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaşanan çatışmanın detayına ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada, bir grup İsrail askerinin sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 3 kilometre kadar iç kısımlarına girdiğini ve Tugay komutanlarından Nur Bereke'ye suikast düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ise açıklamasında, "Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun ardından çatışmalar yaşandı." ifadesine yer vermişti.

Yaşanan çatışmada bir Kassam komutanının da aralarında bulunduğu 7 Filistinli şehit olurken, 7 Filistinli yaralanmıştı. İsrail ordusu ise çatışmada bir askerinin öldürüldüğünü, bir askerinin ise yaralandığını duyurmuştu.