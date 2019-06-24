Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e gitti. Bolton İsrail'den İran'ı tehdit etti. Tahran'dan ise yanıt gecikmedi.

Amerika, İran'a yönelik tehditlerine bir yenisini daha ekledi.



Amerikan Ulusal güvenlik Başkanı John Bolton, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir araya geldi. İsrail'deki görüşmenin ardından ikili, ortak basın toplantısı düzenledi. Bolton'ın gündeminde İran vardı. İsrail üzerinden İran'ı tehdit ederek "Hiç kimse İran'a Orta Doğu'da avlanma ruhsatı vermedi. Ordumuz yeniden yapılandırıldı ve gitmeye hazır." dedi.



Yaptırımların etkili olduğunu söyleyen Bolton, İran'ın asla nükleer silah kullanamayacağını söyledi. John Bolton, İsrail'in de bölgedeki işgalini destekleyerek "Güvenlik olmadan barış olmaz." ifadelerini kullandı.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ülkesinin bölgede barışı ve istikrarı hedeflediğini ancak Amerika'nın İran'a karşı ekonomik savaş başlattığını yineledi. Ruhani, Amerika'nın ilaç ve yiyecek sektörüne dahi yaptırım uyguladığını belirtti.



Öte yandan İran Dışişleri Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika'nın bugün açıklayacağı yeni yaptırım kararına tepki gösterdi. Musevi artık Amerika'nın İran'a uygulayacağı bir yaptırımın kalmadığını kaydetti.



Amerikan Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Pazartesi günü itibariyle İran'a ek yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.



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