İsrail, Suriye sınırındaki Golan Tepelerine ilave tank ve topçu birlikleri gönderdi. Bu kritik gelişme ile ilgili İsrail'den yapılan açıklama da "Sevkiyatın önlem amaçlı olduğu" savunuldu.

İsrail'den Golan Tepeleri için yeni bir hamle geldi.



Suriye'nin güneyindeki operasyonları gerekçe gösteren İsrail, sınıra ilave tank ve topçu birlikleri gönderdiğini açıkladı.



İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Sınırlarımızı koruyacağız" mesajı sonrası yapılan ek sevkiyatın önlem amaçlı olduğu, Suriye'deki çatışmalara müdahil olunmayacağı belirtildi.



İsrail ordusunun twitter hesabından yapılan açıklamada "Golan Tepeleri'ndeki gelişmeler ışığında güçlerimiz bu sabah bölgeye gönderildi. Suriye'deki çatışmalara müdahil olmama politikası devam ediyor" denildi.



Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Suriye'nin güneyindeki durumla ilgili olarak Rusya ve ABD ile düzenli irtibat halinde olduklarını söyledi.



"Yapabileceğimiz ölçüde insani yardımı artıracağız" diyen Netanyahu "Ülkemize girilmesine izin vermeyeceğiz ve Suriye ile Mayıs 1974'te imzalanan Güçler Ayrılığı Anlaşması'na sıkı sıkıya bağlı kalınmasını talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.





ulusal.com.tr