İsrail ordusu tarafından, sınırın Lübnan tarafındaki meşe ormanlarına yangın bombası atıldığı belirtildi.

İsrail ordusu tarafından, sınırın Lübnan tarafındaki meşe ormanlarına yangın bombası atıldığı belirtildi.



Lübnan resmi haber ajansı LNA'nın haberine göre, İsrail tarafından, Lübnan'dan kaçak geçişi önlemek amacıyla ülkenin güneyinde, sınıra yakın Bestara ve Cebel er-Ras bölgesindeki ormanlara yangın bombası atıldı.



Bombanın ardından söz konusu bölgelerde çıkan yangınların, çevrede ikamet eden vatandaşlar tarafından söndürüldüğü belirtilen haberde, "İsrail'in, Lübnan tarafından ülkeye bir sızıntı olmasını önlemek amacıyla ormanları ateşe vermeye çalıştığı" ifadesine yer verildi.