İsrail'de fanatik Yahudiler, Mescidi Aksa kapısında tahrik edici eylemlere girişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya sürekli baskın düzenlemesinin bir din savaşını ateşlemeyi amaçladığını belirtti. Filistin Dışişleri Bakanlığı da baskını "Yahudileştirme politikası" olarak değerlendirdi.

Din savaşı hedefleniyor dedi, Yahudileştirme politikasına dikkat çekti.



İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ediyor. 22 Temmuz sabahı İsrail polisi eşliğindeki binden fazla fanatik Yahudi grubu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.



Konuya ilişkin açıklama yapan Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, fanatik Yahudilerin baskınının bir din savaşını ateşlemeyi amaçladığını belirtti.



Şeyh Muhammed Hüseyin, Filistin halkının Mescidi Aksa'yı savunduğunu ve savunmaya devam edeceğini söyledi.



Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın avlularına girmelerinin kutsal şehirde büyük bir gerilime neden olduğunu belirten Şeyh Hüseyin, sağduyu mesajı verdi, “bizim evlatlarımız olay çıkarmaya çalışanların karşısında sağduyulu olacaktır” dedi.



Öte yandan, konuya ilişkin Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada bu tür baskınların Eski Şehir bölgesini Yahudileştirme politikası çerçevesinde ele alındığı belirtti. İsrail'in bu politikasını, Mescid-i Aksa ve statüsüne zarar veren siyasi kararlarına taraftar kazanmak için uyguladığı ifade edildi.



ulusal.com.tr

